شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المجلس الأعلى للإعلام وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بمقر المجلس بماسبيرو، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتفقا على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين في المجالات العلمية والطبية وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها وأيضاً التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها.

كما اتفق الطرفان على التنسيق بشأن الدوريات التي تصدرها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجمعيات المسجلة لديها، ومكافحة الجمعيات التي تمارس سبل التحايل والتزييف وتسيء إلى العلماء والأطباء.