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تعرف على أهداف منصة سفراء الإعلام الجديد

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الدولة للإعلام أهداف منصة «سفراء الإعلام الجديد»، التي تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية، وتخاطب المنصة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وقد حددت الوزارة خمس اهداف للمنصة وهي

1- تخاطب شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي
2- دمج المؤثرين من الشباب في تطوير منظومة التواصل والاعلام الجديد
3- تهدف لدعم صورة مصر في الاعلام الجديد
4- تقليص الفجوة بين الاعلام الجديد والاعلام التقليدي
5- منصة تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية
و للتسجيل عبر الرابط: shorturl.at/kGTX0، ولمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على: [email protected]

منصة "سفراء الإعلام الجديد
منصة "سفراء الإعلام الجديد
منصة "سفراء الإعلام الجديد
منصة "سفراء الإعلام الجديد

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    96,475

  • تعافي

    59,743

  • وفيات

    5,160

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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