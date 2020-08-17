تعرف على أهداف منصة سفراء الإعلام الجديد

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف منصة سفراء الإعلام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت وزارة الدولة للإعلام أهداف منصة «سفراء الإعلام الجديد»، التي تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية، وتخاطب المنصة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.
وقد حددت الوزارة خمس اهداف للمنصة وهي
1- تخاطب شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي
2- دمج المؤثرين من الشباب في تطوير منظومة التواصل والاعلام الجديد
3- تهدف لدعم صورة مصر في الاعلام الجديد
4- تقليص الفجوة بين الاعلام الجديد والاعلام التقليدي
5- منصة تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية
و للتسجيل عبر الرابط: shorturl.at/kGTX0، ولمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على: [email protected]
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,475
-
تعافي
59,743
-
وفيات
5,160
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أهداف منصة سفراء الإعلام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.