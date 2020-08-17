شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: رفع 400 حالة إشغالات وتعديات في مركز أهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وقال المحافظ ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا«برئاسة المحاسب يحيي ياسين»بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات،وفي حضور اللواء محمد يحيى مساعد مدير الأمن،والمقدم محمد محسن مأمور مركز الشرطة ،والمقدم رامي كامل شرطة المرافق وعلي حماد وعلاء الصغير نائبي رئيس المدينة،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع أكثر من أربعمائة حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة،شملت صبات خرسانية وتاندات خشبية وإعلانات مخالفة بشوارع المدينة وتعديات على الأرصفة، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة وتم تيسير حركة المرور والمحافظة على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.