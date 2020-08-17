شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الإدارية الأسبق يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الإثنين الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وذلك للمشاركه في مناقشة رسالة ماجستير بالجامعه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين مصيلحي، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث والدكتور صفاء سيد محمود، بجامعة عين شمس وعميد معهد الحاسبات ونظم المعلومات .

ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي بوزير التنمية الإدارية الأسبق في رحاب جامعة كفرالشيخ، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة وما شهدته من تطور ملحوظا في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية وفي مجال الخدمة الصحية المقدمة بمستشفيات الجامعة بالإضافة إلى انفتاحهاً وتميزها في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزير التنية الإدارية الأسبق لحضوره الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة ماجستير أكاديمي في إدارة الاعمال في كلية التجارة جامعة كفرالشيخ تحت إشرف الدكتور حسين مصيلحي وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بالاشترك مع لجنة التحكيم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعنوان «ممارسات القيادة الإستراتيجية وعلاقتها بجودة الحياة الوظيفية بالتطبيق على الجامعات الحكومية بوسط الدلتا» التي أعدها الباحث أحمد مسعد محمد غازي .