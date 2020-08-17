الرعاية الصحية تطلق برنامج تأهيلي للمديرين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل إطلاق برنامج تدريبي تأهيلي لبناء قدرات المديرين الطبيين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للهيئة، لتحقيق رؤيتها بتقديم خدمات صحية ذات جودة شاملة قائمة على التطوير المستمر.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل إن البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة بمنشآتها الصحية وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وانطلاقًا من دور الهيئة المنوط بتطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى أداء مقدمى الخدمة الطبية والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن البرنامج التدريبي مقسم لجزئين (طبي، إداري)، وكل منهما ينقسم إلى جزئين «محاضرات نظرية، وتدريب عملي من خلال معايشة على رأس العمل»، لافتة إلى أن التدريب العملي على الجزء الطبي والمعايشة سيتم داخل مستشفيات السلام الدولي، فيما يتم التدريب العملي على الجزء الإداري والمعايشة بمجموعة مستشفيات دار الفؤاد.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أن المحاضرات النظرية للتدريب، ستبدأ اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومين متتاليين بقاعات مستشفى المبرة بورسعيد، ومن المقرر تدريب (30) متدرب، تم اختيار (21) منهم وفقًا لمعايير الاختيار التي تم وضعها في الإعلان المقدم من الهيئة العامة للرعاية الصحية بخصوص فتح باب التقدم لـ «برنامج المدير الطبي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية»، بالإضافة إلى (9) متدربين آخرين وهم المديرين الطبيين الحاليين للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وتابعت إنه سيقوم بإعطاء المحاضرات النظرية للتدريب على الجزء الطبي مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بينما يقوم بالتدريب على الجزء الإداري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي لتدريب المديرين الطبيين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للهيئة ببورسعيد، يرتكز على ثلاثة برامج رئيسية، وهم [برامج التدريب الفني، برامج مهارات التواصل، برامج التدريب الإداري].

وأشار د. محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، إلى أن الدورة التدربيية على الجزء الطبي، بعنوان (المبادئ الأساسية لإدارة الملفات الطبية الخاصة بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل)، وتشمل تدريب المديرين الطبيين على أساسيات الجودة وسلامة المرضى وبروتوكولات العلاج، وكيفية التميز في تقديم الخدمة وتنمية الفكر الإبداعي للعاملين، بما يسهم في تطوير الإستراتيجيات والخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وزيادة مدى رضائهم عن الخدمة.

كما أشار ناصر أبوالسعود، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى أن الدورة التدريبية على الجزء الإداري، بعنوان (المشكلات الإدارية واستراتيجية اتخاذ القرار)، وتشمل التدريب على مبادئ الإدارة والوعي التنظيمي وفن إدارة الوقت، علاوة على التدريب على إدارة الأزمات وسمات القيادة ومهارات التواصل الفعال، بما يساهم في زيادة قدرات المديرين الطبيين على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، واتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على دراسات وبيانات ملموسة، وكذلك القدرة على بناء فرق عمل فعالة ومنتجة بهدف تحقيق نجاح أكبر للعاملين ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الهدف من تلك التدريبات هو حرص الهيئة على الإسهام بشكل فعال في مجال إعداد كوادر قادرة على القيام بإدارة وإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي بمصر، بما يضمنه من حصول المنتفعين على خدمات طبية وعلاجية آمنة وبجودة عالمية، وفي ذات الوقت بسهولة ويسر، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع مستشفيات القطاع الخاص، ومع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بهدف التطوير المستمر وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية، مشيرًا إلى أن استمرار تبادل الخبرات بين مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومستشفيات القطاع الخاص، هو الأمر الذي يعد نموذج مهني متميز رسالة للعالم، بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ رؤية الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، تطوير المنظومة الصحية في مصر، وهو ما حرصت عليه منظومة التأمين الصحي الشامل أيضًا منذ بداية إطلاقها من بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي، عن طريق تطبيق نظام التوأمة بين مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والمستشفيات الخاصة، لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت فتح باب الترشح للبرنامج التأهيلي للمديرين الطبيين، في الفترة من 20يوليو وحتى 27يوليو الماضي، عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لفرع الهيئة العامة الرعاية الصحية ببورسعيد https://www.facebook.com/GAHCportsaid/، من خلال التقديم على الرابط الإلكتروني https://qrgo.page.link/hrrgb.

وكانت اشترطت أن يكون المترشح للبرنامج التأهيلي حاصل على أحد المؤهلات التالية: بكالوريوس الطب والجراحة وماجستير في أحد التخصصات الطبية، وماجستير إدارة الأعمال والزمالة المصرية في إدارة المستشفيات كميزة إضافية، الدبلوم المهني لإدارة المستشفيات أو لإدارة الجودة الشاملة، وذلك كميزة إضافية أيضًا للترشح.