مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر في مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.
يأتي ذلك استمرارًا للدور المصري الرائد وبتوجيهـات مـن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيـس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى في رحلتها السادسة، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان باتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.
تأتي تلك المساعدات تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني جراء إنفجار مرفأ بيروت.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,475
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تعافي
59,743
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وفيات
5,160
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