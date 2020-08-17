شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد موقف منوف النموذجي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية موقف مدينة منوف النموذجى الجديد المقام بمدخل المدينة على مساحة 6080م2 بتكلفة تقدر بـ4 مليون جنيه وبسعة 120 سيارة، للوقوف على مدى جاهزيته وتذليل كافة العقبات لسرعة الإنتهاء منه في أقرب وقت لتقديم خدمات أفضل لمواطنى مدينة منوف، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمنوف لتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والأستاذ أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

حيث قام المحافظ بتفقد الأعمال النهائية ووجه بتكثيف الأعمال لضمان سرعة الإنتهاء وإفتتاحه قريباً وفق الجدول الزمنى المقرر، مشيراً إلى أن موقف منوف يشمل خطوط تربط بين منوف ومدن شبين الكوم والشهداء وكذا يخدم عدة قري منها العراقية وتتا وغمرين والحامول وشبرا بلولة وغيرها ويتضمن كافة الخدمات والمرافق لخدمة أهالى المدينة، كما وجه رئيس المدينة والقائمين على المشروع بتجهيز أماكن إنتظار للمواطنين بشكل حضارى، مشيرا إلى أن نقل الموقف القديم من داخل المدينة سيساهم في إحداث سيولة مرورية داخل شوارع المدينة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على ارض الواقع ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات.