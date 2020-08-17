شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: صرح خدمي جديد لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لميكنة العمل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، على أنه جاري دراسة العروض المقدمة من بعض الجهات المتخصصة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وخروجه إلى النور بصورة متكاملة تحقق نقلة نوعية في جميع التعاملات الإدارية والمالية والفنية، وأيضًا الخدمات الجماهيرية، وذلك من خلال تخصيص مبنى لهذا المشروع الحيوي بديوان عام المحافظة، لميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

ولفت المحافظ إلى أن هذا الصرح الخدمي سيتم دعمه بكافة التجهيزات والأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة 2030، فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك أثناء لقاء وفد وزارة الإنتاج الحربي، برئاسة اللواء رضا السيد، وبحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة يحيى، والدكتور أحمد شعبان، وسبق ذلك عقد اجتماع لنائبي محافظ أسوان مع وفد الوزارة، حيث تم استعراض المميزات المتنوعة التي سيتم تحقيقها فور تطبيق مشروع التحول الرقمي وآلية الاستفادة المثلى منها، وخاصة أنه سيساهم بشكل مباشر في سرعة التعاملات وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة في أقل وقت وبالتقنيات التكنولوجية العالية، بجانب الجدية الكاملة في سهولة حفظ المعلومات والبيانات والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة الثقة والشفافية في المعاملات من خلال فصل متلقى الخدمة عن منفذها، فضلاً عن توفير الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان.