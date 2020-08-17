شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات لـ«الداخلية» بشأن التجنس بجنسيات أجنبية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، في عددها 183، اليوم، قرارات وزارة الداخلية أرقام 1057، 1058 ومن 1088 إلى 1090 لسنة 2020، بشأن تجنس مواطنين بالجنسية الأجنبية.
وشملت القرارات الإذان لـ23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما شملت القرارات الإذان لـ20 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
للتفاصيل:
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الوضع في مصر
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اصابات
96,475
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تعافي
59,743
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وفيات
5,160
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