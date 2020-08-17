شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الكوري يُطلق دروس اللغة الكورية «أونلاين» لـ 200 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت دروس تعليم اللغة الكورية في الدورة الأخيرة للعام الجاري بمعهد سيجونج بالمركز الثقافي الكوري في مصر، عبر الانترنت، وذلك من ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية، التي يتخذها المركز بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتضم هذه الدورة التفاعلية 200 طالباً تم اختيارهم من بين أكثر من ألف شخص من المهتمين بالثقافة واللغة الكورية، وتتم الدراسة عن طريق منصة مؤسسة سيجونج التي تقود مهمة تعليم اللغة الكورية على مستوى العالم، وتستمر الدورة لمدة 15 أسبوعا بمعدل 4 ساعات أسبوعيا لكل مستوى.

وكان المركز الثقافي الكوري برئاسة يانج سانج، قد أطلق المرحلة الأولي من الدورة التفاعلية أونلاين في شهر أبريل الماضي، في ظل تدابير التباعد الاجتماعي للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

ويفتح معهد الملك سيجونج في مصر أبوابه للتسجيل في دورة تعليم الكورية مرتين سنويا في يناير وأغسطس، ويتم قبول نحو 40 طالباً جديداً في كل دورة.