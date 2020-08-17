شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مديرى الإدارة الهندسية بالغربية بسبب مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الرقابية بالغربية، اليوم الاثنين، على مدير الإدارة الهندسية بمحافظة الغربية، ومديرية الإدارة الهندسية بحى أول طنطا، بسبب مخالفات شابت شروط تراخيص.

وكانت الأجهزة الرقابية، قد تلقت العديد من البلاغات والشكاوى من المواطنين بخصوص وجود مخالفات في ترخيص مدرسة، ومبنى أخر، وتم عمل التحريات وتبين صحة الشكاوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.