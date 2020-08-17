شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبدالعزيز مصطفى خليل «أقدم برلمانى في القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى اليوم الإثنين عبدالعزيز مصطفى خليل ابن قرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، ووكيل مجلس الشعب الأسبق، وأقدم عضو برلماني بالقليوبية.

وأعلنت أسرة المرحوم عبدالعزيز مصطفى خليل، أنه سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر، بمسقط رأسه بقرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر.

وكان النائب عبدالعزيز مصطفى عضو مجلس النواب السابق، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق للعمل بشركة مصر للتأمين، وبعد فترة قصيرة انتخب عضوا بمجلس إدارة شركة مصر للتأمين، ثم تم انتخابه باللجنة العمومية لمصر للتأمين، ثم رئيسا للجنة، ثم رئيسا للنقابة العامة للبنوك والأعمال المالية ثم أمينا للصندق بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر

ثم اتجه للعمل السياسى فكان له علاقات كثيرة طيبة بأهالى دائرة قصر النيل بالقاهرة، ليظل نائبا عنهم بمقعد البرلمان طيلة 40 عاما متتالية، كما لم يدخل طيلة 6 دورات بجولة إعادة وأن حب أهالى الدائرة كان سببا رئيسيا بفوزه بالمقعد من الجولة الأولى، وكان أول يوم له داخل البرلمان عام 1977