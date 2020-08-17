شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد تبطين ترع قرى نجع سبع وأولاد رايق لمتابعة سير العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاثنين، أعمال تبطين ترع نجع سبع وأولاد رايق بمركز أسيوط لمتابعة سير الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر.

رافقه خلال الجولة الميدانية المهندس ياسر عبدالرحيم، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، وحسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبعض مسؤولي الإدارة العامة لصيانة الخزانات بوزارة الري وممثلي الشركة المنفذة.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة قرية نجع سبع بطول كيلو و700 متر، وبتكلفة إجمالية تعدت 3 مليون و400 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة عن معدلات التنفيذ لتبطين الترع بالقرى والمراكز ضمن المرحلة الأولى، كما تابع المحافظ أعمال تبطين ترع قرية أولاد رايق بمركز أسيوط بطول كيلو و320 متر، وشاهد أعمال التبطين التي تتم بالترعة، تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة الخزانات بوزارة الري.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

وأشار المهندس ياسر عبدالرحيم، وكيل وزارة الري بأسيوط، إلى أنه تم حصر جميع الترع الرئيسية والفرعية بالمحافظة واختيار الترع التي سيجريى تنفيذ أعمال التبطين لها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة الانتهاء من مشروع تبطين الترع والمصارف خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

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محافظ أسيوط يتفقد تبطين ترع قرى نجع سبع وأولاد رايق

محافظ أسيوط يتفقد تبطين ترع قرى نجع سبع وأولاد رايق

محافظ أسيوط يتفقد تبطين ترع قرى نجع سبع وأولاد رايق