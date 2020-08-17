شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تواكب فكر الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تواكب فكر الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التحدى الآن البناء وإضافة للمنظومة المصرية الرياضية لوجود نادى بالمنطقة، كما أن المحافظة يوجد فيها نادى طنطا وقريبًا سيكون فيه نادى آخر.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الإثنين، المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضًا مقر للسجل التجاري بالمنطقة، كما تم افتتاح النادي الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية.

ورافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية كل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة واللواء مهند أبوليمون مدير شركة داون تاون دلتا.