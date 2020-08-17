حملة تفتيشية مكبرة على محطات الوقود والمستودعات فى المنتزه (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شَهِدَ نطاق حي أول المنتزة حملة تفتيشية مكبرة لمتابعة تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وجاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء الوزير المحافظ رقم ٥٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمراجعة كافة المواقع والمنشات الحيوية بنطاق المحافظة وأماكن التخزين والمستودعات التابعة لها ميدانيا وتحديد مدي إلتزام تلك المنشآت بالاجراءت المتعلقة بوسائل التأمين والحمايةالمهنيةوالاشتراطات السلامة المهنية وتضمنت الحملة القيام بالمرور والتفتيش على محطات الوقود والمستودعات المتواجدة بنطاق الحي، وذلك برئاسة السيد سكرتير عام الحي مدير إدارة الخدمات وبحضور السادة ممثلي الجهات المعنية ( إدارة رخص المحلات، مكتب الأمن الصناعي بالمنتزة اول، إدارة شؤون البيئة ،المتابعة الميدانية ). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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