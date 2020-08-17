شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تُطلق تطبيق مجاني للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان على الموبايل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الاثنين، تطبيقًا إلكترونيًا على متجر التطبيقات «جوجل بلاي» على الموبايل، للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان.

وقال الدكتور عبدالعزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن ذلك يأتي سعيًا وراء تحقيق سياسة الدولة المصرية لتطوير المنظمات الحكومية الإلكترونية والتطور الرقمي، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع النظام الذكي المتكامل لإدارة المحاصيل والممول من برنامج التنمية الزراعية مكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية، والذي تترأسه الدكتورة هنية الأتربي، حيث تم تنفيذه من خلال المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، لإنتاج تطبيقات موبايل إرشادية لخدمة المزارعين.

وتابع أنه تم إنتاج ونشر برنامج الإدارة المتكاملة للرمان على موقع جوجل للموبايل الأندرويد كتطبيق إرشادي رقمي مجاني لخدمة المزارعين والمرشدين الزارعين، وذلك باعتبار الرمان من المحاصيل التصديرية الهامة الآن في مصر.

وأوضح وكيل معهد بحوث البساتين أنه تم تسجيل هذا البرنامج بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة مزارعي الرمان، مشيرًا إلى أن ذلك التطبيق الإلكتروني يعمل بدون خدمة شبكة الإنترنت لخدمة المزارعين بشكل مجاني.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي، إنه يجري حاليًا إنتاج برامج أخرى من المعمل المركزي للمناخ خلال العام المقبل، حتى تتم عمل منظومة الإرشاد الإلكتروني بكفاءة عالية ودعم عدد أكبر من المزارعين لمحاصيل مختلفة بدعم من مشروع دعم البحوث، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار «عوني» إلى أن تطبيق الإدارة المتكاملة للرمان يهدف إلى تعريف المزارع بجميع العمليات الزراعية من أصناف المنتشرة في مصر، ويصلح زراعتها ثم إنشاء البستان وطريقة الزراعة والعمليات الزراعية، وكذلك حساب الاحتياجات المائية والاحتياجات السمادية، ثم التعرف على أهم الأمراض والحشرات التي تصيب أشجار وثمار الرمان وكيفية مكافحتها.

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وقال إنه يتم حاليًا تنفيذ ورش عمل في المحافظات المختلفة لتعريف وتدريب المزارعين والمرشدين على استخدام البرنامج، حيث تم عقد ورشة عمل في مدرية الزراعة بالفيوم، وكذلك ورشة عمل في مديرية الزراعة بالدقهلية، وجاري تنظيم ورش عمل أخرى في محافظات مختلفة.