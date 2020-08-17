شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ورئيس شركة مياه الشرب يحتفلان بنجاح منصة التدريب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحتفل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لنجاح تفعيل منصة التدريب الإلكتروني بمحافظة الشرقية وتكريم ٤٧ من العاملين بالديوان العام ومراكز المدن والحاصلين على دورة السلامة والصحة المهنية عبر المنصة الالكترونية.

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ،للإرتقاء بمستوي العاملين وصقل مهاراتهم العملية وإكسابهم الخبارات اللازمة للنهوض بمستوي أدائهم في العمل.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،أن المحافظة تسعي من خلال خطتها الإستراتيجية إلى تفعيل أكبر للشراكات التدربية مع الهيئات والشركات المختلفة في شتي المجالات ،وذلك لتحقيق الإستفادة القصوي للعاملين بالمحافظة من البرامج التدربية الجديدة والمفعلة طبقاً لإحدث النظم التدريبية الإلكترونية، والمتضمنة لمواد علمية وعملية من شأنها الإرتقاء بمستوي المتدربين.

ومن جانبه أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أن الشركة في حاله حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات ،ومن ثم تطوير العنصر البشري بإعتباره أحد مقاومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة ،ومن هنا كان للشركة الريادة في تفعل منصة التدريب الإلكتروني، وإنطلاق أول برنامج تدريبي إلكتروني لمجال السلامة والصحة المهنية والذي يتم من خلال تلقي الموظف التدريب من مكانه، فضلاً عن كونه تدريب إلكتروني تفاعلي ومزود بالتمارين والإختبارات ويحصل الموظف بموجبه على شهادة ووسام الشركة الإكتروني والذي شرفت الشركة من خلال انفرادها باطلاق منصة التدريب الإلكتروني بتدريب ٤٧ من العاملين بمحافظة الشرقية.

فيما أشادت الدكتورة ناهد مصطفي المدرب الدولي المعتمد ومستشار التخطيط الإستراتيجي لتنمية الموارد البشرية، بالخدمة التدريبية المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،وتبنيها لأحدث الطرق التدريبية وإطلاقها منصة التدريب الإلكتروني، والقائم على أسس تدريبية سليمة والتي تم من خلالها تحويل الدورات التدريبية من شكلها التقليدي إلى شكلها الإلكترونى التفاعلي.

وأوضحت أن منصة التدريب الإلكتروني التي أطلقتها الشركة مزودة بـ «تسجيل وحجز إلكتروني للدورات ـ مكتبة إلكترونية تضم المواد التدريبية ـ اتاحة التعليم الذاتي للمتدرب وتوفير بنك أسئلة للمواد التدريبية- وتطبيق موبايل (mobile learning» ،والذي يتيح للمتدرب متابعة الدورات التدريبية ـ تقويم دراسي يوضح مواعيد الدورات ـ مؤشر خاص لكل متدرب يوضح نسبة إجتيازة للدورة التدريبية ـ خدمة ( live chat) ،والذى يتيح إرسال الرسائل النصية للمحاضر والمسجلين في نفس الدورة.

يذكر أن مشروعا تقدمت به المهندسة ماسى يحيى الشربينى، لعمل منصة تدريب إلكترونية لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية ،وتم دراسة المشروع والموافقة عليه.. حيث تضم المنصة «كورسات تدريبية -مكتبة إلكترونية – إختبار إلكترونى – شهادة ووسام إلكترونى».

ومن جانبهم عبر المتدربون الحاصلون على دورة السلامة والصحة المهنيه عبر منصة التدريب الالكتروني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن سعادتهم باجتياز الدوره والتي تضمنت مادة علمية تدريبيه عن «مقدمة عن السلامة والصحة المهنيه –المخاطر الكهربائية- الغازات المضغوطة –الاماكن المغلقة-اعمال الحفر-الحماية من اثر السقوط- اعمال اللحام والقطع-مهمات الوقاية-الحماية بالاوناش- ماده علمية- مواد إثرائية- اختبار الكتروني – شهادة معتمدة –الحصول على وسام الشركة الالكتروني».

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شهدت الاحتفاليه تكريما تقدم به محافظ الشرقية للواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تقديرا لمجهوداته للارتقاء بالخدمات المقدمة بالمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك في مجال التدريب، كما قام اللواء شريف فارس بتقديم التكريم لمحافظ الشرقية تثمينا لمجهوداته ودعمه المستمر للشركه وتقديمه كافه انواع المساعدات والتي من شانها اتاحه الفرصه للشركه للعمل وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين

كما قام اللواء شريف فارس بتقديم التكريم للدكتوره ناهد مصطفي اعترافاً وتقديراً لمجهوداتها في مجال التدريب على مستوى المحافظة.