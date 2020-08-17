وزيرة الدولة للهجرة: المصريين فى الخارج لديهم ثقة كبيرة فى القيادة السياسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وأن تحديات كورنا كانت على رأسها التحديات الاقتصادية ومصر ربنا حفظها، مؤكدة الدولة استطاعت بالقيادة السياسية تجاوز هذه التحديات والرئيس افتتح أمس محطة مترو الرئيس الأسبق وذلك يؤكد استمرار الدولة فى مواجهة التحديات.

وأضافت الوزيرة أن المصريين فى الخارج لديهم ثقة كبيرة فى القيادة السياسية، موجهة الشكر لهم على الدور الكبير الذى يتم تقديمه فى تنمية محافظة الغربية لافتة إلى أن الدولة تعمل بكل مؤسساتها لإنجاح المشروعات وهذه المشروعات توفر فرص عمل للشباب وتم عمل إعداد بيانات حول المصريين العائدين لتوظيفهم فى المشروعات.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا، التى تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجارى بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية / اللوجستية