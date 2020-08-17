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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدولة للهجرة: المصريين فى الخارج لديهم ثقة كبيرة فى القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزيرة أن المصريين فى الخارج لديهم ثقة كبيرة فى القيادة السياسية، موجهة الشكر لهم على الدور الكبير الذى يتم تقديمه فى تنمية محافظة الغربية لافتة إلى أن الدولة تعمل بكل مؤسساتها لإنجاح المشروعات وهذه المشروعات توفر فرص عمل للشباب وتم عمل إعداد بيانات حول المصريين العائدين لتوظيفهم فى المشروعات.
جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا، التى تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجارى بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية / اللوجستية
ورافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية ،كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
جانب من مشاركة الوزراء جولة تفقد المنطقة التجاريةاللوجستية بمدينة طنطا (1)
جانب من مشاركة الوزراء جولة تفقد المنطقة التجاريةاللوجستية بمدينة طنطا (2)
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