شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: كشف طبى للأسر بعد تسجيلها بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي يتم الاستعداد لإطلاقها في محافظة الأقصر كثاني محافظة يتم فيها تشغيل النظام الجديد، ستوفر كشفا طبيا متكامل، يشمل جميع أفراد الأسرة بالكامل مع بدء التسجيل بالوحدات الصحية والمراكز الطبية المنتشرة بالمحافظة.

وكان الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف عن إطلاق الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر الأكثر تطورا في تقديم الرعاية الطبية للمنتفعين لأول مرة في مصر والذي يتميز بتيسير تقديم الخدمة وتشديد وتعزيز سبل مراقبتها بهدف ضمان حقوق المنتفع والوصول لأعلي مستويات الجودة وفقا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في تصريحات لليوم السابع أنه جارى حاليا الاستعداد وفقا لرؤية القيادة السياسية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر كثانى محافظة تتمتع بأعلي مستوى من الرعاية الصحية.

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وأكد إطلاق أحدث نظام الكترونى في تقديم الخدمات الصحية "التطبيب عن بعد"، الذى يستهدف مناظرة الحالات وتشخيصها عن بعد من خلال التطبيقات الإلكترونية بكافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، خاصة المرضى من كبار السن وأصحاب الحالات الحرجة والتعامل وقت الأوبئة والجوائح الصحية لتصبح المنظومة مسلحة بأعلى تقنيات العلاج والتعامل في كل وتحت أى ظروف وهو ما يضمن ديمومة واستمرارية الخدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الجيل الثانى من مستويات تقديم الخدمة والرعاية الصحية والتى تعتبر الوحدات والمراكز الصحية اللاعب الأساسي فية يضمن تفعيل برامج طب الأسرة لأعلي مستوياتها وفقا للنظم العالمية كما يرتكز علي سبل التكنولوجيا والتحول الرقمى في نقل البيانات ومراقبتها والتفاعل السريع مع المنتفع مع قياس سريع لمؤشرات الأداء وتفعيل الرقابة الثلاثية من فروع الهيئة بالمحافظات وكذلك الإقليم ورئاسة الهيئة وهو ما يضمن جودة الخدمة.