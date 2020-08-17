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مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للدور المصرى الرائد، وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية ، إسهاماً من مصر فى مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية .

 

وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السادسة ، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الإستمرار فى إستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبنانى .  

 

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تأتى تلك المساعدات تضامناً مع الشعب اللبنانى الشقيق فى ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التى يعانى منها الشعب اللبنانى جراء إنفجار مرفأ بيروت .

 

 

 

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