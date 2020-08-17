شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول أتوبيسات بنظام الدفع الإلكترونى فى المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس كمال فهمى، رئيس شركة التعمير لتقديم خدمات الصيانة، عن إطلاق أول خط نقل جماعى " أتوبيسات" بنظام الدفع الإلكترونى فى المدن الجديدة ، تابع لهيئة المجتمعات، وذلك فى 6 مدن جديدة وهى القاهرة الجديدة والعبور والشروق والعاشر والشيخ زايد.

وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الشركة وقعت عقد صيانة لخطوط النقل التابعة لها وخاصة الاتوبيسات المكيفة، والتى تتمتع بخدمة الواى فاى والدفع الإلكرتونى وشاشات العرض، وذلك للحفاظ على نظافة وعمر تلك الوسائل التى تقدم خدمات نقل لكافة سكان المدن الجديدة، موضحا أن الخطوط تعمل من السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساء صباحا، بنظام وردتين عمل.

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وأكد أن الشركة تقدمت بطلبات لهيئة المجتماعت العمرانية، وذلك لتوفير قطع أراضى لإقامة وإنشاء عدد من مصانع تدوير القمامة، وخاصة أن الشركة تشرف على أعمال نظافة وصيانة لمشروعات دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، وكذلك مشروع الإسكان الاجتماعى بالكامل فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات.

وأوضح، أن الشركة تتولى أيضا أعمال البنية التحتية وصيان ة الطرق والمرافق والكهرباء فى مختلف المشروعات التى تشرف عليها، فضلا عن أعمال الأمن والحراسة، بحيث يتم الحافظ على نظافة وأمن كافة مشروعات الدولة، وتلاشى ظاهرة المشروعات القديمة التى كانت تنفذ بدون تقديم أعمال خدمات الصيانة لها، موضحا أن الصيانة والاهتمام بتلك المشروعات يزيد من عمرها، ويوفر حياة أدمية لسكانها.