شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطبيق صحة مصر يوفر الاستعلام عن نتائج تحليل pcr للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، أن المعامل الإقليمية بالمحافظات تتولى عمليات إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، وكذلك الراغبين في السفر للخارج.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة، منعا لأى عدوى محتملة بين المترددين علي المعامل، موضحة أنه يمكن معرفة نتيجة تحليل الـــ pcr من خلال تطبيق صحة مصر بشكل سريع لحين استلام النتائج بشهادات ورقية من فروع المعامل الاقليمية.

وكانت الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، كشفت عن رفع سعر تحاليل الــ pcr للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1200 جنية للمصريين و100 دولار للأجانب.

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وقالت مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع، إنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة منذ أسبوع تقريبا، موضحة أن تكلفة التحليل أكبر من التسعيرة .

الدكتورة نانسى الجندى، قالت إن هناك عددا كبيرا من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها عدد من أجهزة الـbcr للكشف عن المصابين، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى يوميا 4 آلاف مسحة يوميا للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى.

وأوضحت الدكتورة نانسى الجندى أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى، ولم يعد الأمر قاصرا على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تمت إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.