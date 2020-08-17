شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوبر بريطانى شهير يعلن إسلامه وينشر فيديو نطقه بالشهادتين لمتابعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اليوتيوبر البريطاني جاي بالفري Jay Palfrey، على مشاركة متابعي قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بفيديو ينقل من خلاله لحظة إسلامه من خلال نطق الشهادتين بعد اعتناقه الإسلام مؤخرًا، حسبما أعلن خلال الفيديو الذى فاجأ فيه كافة متابعيه حول العالم ممن يحرصوا على متابعة قناته بسبب الفيديوهات الذى ينشرها من آن لآخر حول الأماكن الذى يسافر لها ويتحدث عنها.

ظهر جاى بالفرى خلال الفيديو الأخير من داخل أحد المساجد وأمامه رجل دين يطلب منه ترديد ما يقول، وبينها الشهادتين، ليعلن اعتناقه للدين الإسلامى.



جاي

كما حرص جاى على التحدث عن تعاليم الدين الإسلامى فى بداية الفيديو، حيث علق بقوله: "منذ أيام قليلة أخذت أكبر خطوة فى حياتى، هذا الفيديو هو نطقى للشهادة".

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وأضاف فى تعليقه على الفيديو: "لقد كنت أمارس طريقًا عميقًا للغاية من الاكتشاف الروحى لسنوات عديدة، 99 ٪ منه احتفظت به، كلما اكتسبت المزيد من الخبرة من خلال السفر ومقابلة أشخاص لا يصدقون حول العالم، كلما زاد ارتباطى بروحانيتى. لقد جعلنى العيش فى البلدان الإسلامية وتعلم المزيد والمزيد عن هذا الدين الجميل المسالم والذى أسىء فهمه إلى حد كبير، أدرك أن هذا هو المسار الذى أريد استكشافه".

وتابع: "لا يزال الكثير من الناس حول العالم ينتقدون ويسيئون فهم الأسس الحقيقية للإسلام، وهى السلام والتآزر، الوحدة والحب، نظرًا لكوننا بشرًا، فإننا غالبًا ما نخاف من الأشياء التى لا نفهمها تمامًا، خاصةً عندما تتخذ أقلية صغيرة من هؤلاء إجراءات متطرفة لإثبات دلالة سلبية على دين أكثر من مليارى شخص. خلال رحلاتى حول العالم، سأستمر فى نشر إيجابية طريقة الحياة هذه، وعرض قصص الأشخاص الذين يواصلون جعل العالم مكانًا أفضل".