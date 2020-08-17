شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة صحة المرأة متوفرة فى 3593 وحدة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم حة المرأة موجودة بكل الوحدات الصحية، وفى انتظار السيدات بكل المحافظات، للكشف عن سرطان سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتلقى العلاج بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم، أن المبادرة يعمل بها فريق نسائى متكامل لتولى الكشف عن السيدات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصر بالوحدات الصحية، وتوفر خدمات التشخيص والعلاج مجانا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن مبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى خدمتها متوفرة فى 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.

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وقالت وزارة الصحة والسكان، إن 101 مستشفي تشارك في المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.