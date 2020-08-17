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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الآليات والتدابير الإحترازية التي يجب اتباعها من عدوي كوفيد 19، حال الإصابة بأحد الأمراض غير المعدية "الأمراض السارية" والمزمنة، والتي تتمثل في السكر والضغط والسرطان وأمراض الرئة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتقليل احتمالية اصابة الأشخاص بكورونا منها المواظبة علي غسيل اليد واتباع النظم الصحية السليمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع الالتزام بتناول الأدوية المعتادة حسب الحالة الصحية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا والوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة على استعداد كامل لاستقبال سيدات مصر للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتلقي العلاج مجانًا ومواعيدها يوميا من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً .
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