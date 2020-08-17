42 مليون جنيه استثمارات.. "الكهرباء" تكشف عن جهودها لتطوير قطاع المنتزه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك اهتمامًا كبيرًا يوليه القطاع للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها .

ونوه شاكر بأهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها؛ لتفادي تكرارها في المستقبل، لافتًا إلى أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

يأتي ذلك في إطار استمرار المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بقطاع المنتزه؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، ففي نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين فيه 700 ألف مشترك، تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 42 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة؛ حيث تم الآتي:

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- الانتهاء من عدد من التوسعات، من خلال إضافة نحو 5,1 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11,4 كم أخرى .

- إضافة نحو 12,5 كم كابلات جهد منخفض، وإحلال نحو 2,6 كم أخرى.

- إضافة 10,5 كم شبكة هوائية جهد منخفض، وتم إحلال نحو 13 كم أخرى .

- تم إضافة عدد 18 محولاً، وإحلال نحو 20 محولاً آخر.

وحول محاضر الضبطية القضائية، تم تحرير في نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد 9 آلاف محضر، بإجمالي مبلغ يصل إلى نحو (18,5) مليون جنيه.

وبالنسبة إلى العدادات مسبقة الدفع، تم تركيب نحو 180 ألف عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية؛ مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين، وجار استكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك.