بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير الشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت قيام (مالك مكتب تصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقاً للفحص المستندي يعادل حوالي (2مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.