وزير الداخلية لرجال الشرطة: الهجرة النبوية نستوحي من دروسها قيم التضحية والمثابرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات، والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن، والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال وزير الداخلية في برقيته:" بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام يسرني أن أُعرب عن صادق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ ".

وأضاف وزير الداخلية، نستقبل تلك الذكرى الغالية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي تشهد انطلاقة قوية لمسيرتنا الوطنية نحو التقدم والتنمية والازدهار ونحن إذ نستوحي من دروس الهجرة النبوية الشريفة قيم التضحية والمثابرة لبلوغ معدلات الأداء مدارج الجودة والإتقان لنؤكد على ثقتنا في عطاء رجال الشرطة على امتداد ربوع الوطن وأرجائه في الزود عن أمن الوطن ومكتسباته بكل غالٍ ونفيس لتبقى دوماً راية مصرنا خفاقة فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.