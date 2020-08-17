وزير الداخلية للسيسي: يطل علينا العام الهجري الجديد وترسخت دعائم استقرار الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال وزير الداخلية:" يَطل علينا هذا العام الهجري الجديد، وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار مستهدفاتها وترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادتكم الحكيمة، وواجه بإيمان راسخ التحديات مُستبشراً بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعاً للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر دائماً واحةً للأمن والأمان."

كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الأوقاف، وشيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بهذه المناسبة العطرة .