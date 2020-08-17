ضبط صاحبة مخزن بحوزتها 36 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحبة مخزن بحوزتها 36 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالكة مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزتها (36220 قطعة مستلزمات طبية " كمامة - رابط عنق - أنكل للقدم" - 400 عبوة "كحول طبى" بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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