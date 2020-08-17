"ضربتني بالشلوت".. تجديد حبس سوداني متهم بقتل عجوز في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حبس شاب سوداني الجنسية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل عجوز تحمل ذات جنسيته لخلاف بينهما على ثمن ممارسة الرذيلة.

وقال المتهم "حسام. ع. ا"، 25 سنة، عامل بمحل قطع غيار في منطقة العتبة، أمام محمد رفعت خليفة، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، إنه حضر من دولة السودان منذ قرابة عام للعمل بعدما خسر كل أمواله جراء الثورة السودانية التي أدت إلى حرق محله الخاص وخسارة كل ما يملك.

وتابع: "تعرفت على المجني عليها (أمال) 66 عاما أثناء ترددي على مقهى يجتمع به السودانيون في منطقة أرض اللواء بالجيزة، ونشأت بيننا علاقة صداقة، تبادلنا أرقام الهاتف ودعتني مرة لتناول الغداء في منزلها بمنطقة المهندسين، قبل أن تنتقل للسكن في شقة أخرى بمنطقة أرض اللواء، ساعدتها حينها في نقل الأثاث".

واستطرد أن المجني عليها في إحدى المرات سألته إذا كان متزوجا من عدمه، فأخبرها بأنه عازب فعرضت عليه إحضار فتاة له لممارسة الرذيلة مقابل 500 جنيه، لكنه رفض، خاصة أن ذلك المبلغ مرتبة في أسبوع، ثم طلبت منه مبلغ 200 جنيه على سبيل السلف، لكنها ماطلت في رده له، وحاول الاتصال بها مرارا لكنها لم ترد على اتصالاته.

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وتابع: "يوم الجريمة اتصلت بها فردت قائلة (لو بتتصل عشان فلوسك تعالى خدها)، توجهت لشقتها، إلا أنها أخبرتني بعدم امتلاكها الأموال فغضبت، لكنها عرضت أن تسدد لي الدين بعلاقة جنسية شرط أن أعطيها 200 جنيه أخرى، لكن لم يكن في جيبي سوى 20 جنيها فقط، وافقت على الرغم من أنها تكبرني بـ40 سنة وكنت ألقبها بالحاجة، وفكرت في وضع المبلغ بجوارها عقب الانتهاء، وهي لن تنتبه إلا بعد مغادرتي".

وأضاف: "انتهينا فعلا من ممارسة العلاقة ونهضت لارتداء ملابسي وقمت بطي الـ20 جنيها لحجم صغير للغاية ووضعتها بجوارها على السرير، وعقب ارتداء ملابسي وفي أثناء ارتداء حزام البنطلون قبل المغادرة بثوان امتدت يدها للنقود وفوجئت بأنها 20 جنيها فقط وليست 200 جنيه".

وأردف: "انهالت عليَّ بالسب والشتم وصفعتني على وجهي وضربتني بـ(الشلوط)، فحاولت إسكاتها خشية الفضيحة بين الجيران فضربتها بـ(البوكس) في وجهها ولفيت إيشارب على فمها ورقبتها وخنقتها حتى الموت، ثم سرقت هاتفها وهربت عند صديقين لي حتى تمكنت قوات الأمن من ضبطي".

ووجهت النيابة برئاسة عمرو عباس، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة حمض نووي منه ومضاهاتها بالآثار على ملابس القتيلة وسجائر عثر عليها بالشقة.