تعيين المستشارتين عبير طنطاوي ونيفين طلعت مديرتين للنيابة الإدارية للتعليم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين المستشارة عبير ممدوح طنطاوي مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم - القسم الأول بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة نيڤين محمد طلعت الديب مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم- القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية - في بيان اليوم - إن قرار النيابة يأتي إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

يذكر أن المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة 1993، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1995، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات دمنهور، الإسكندرية القسم الرابع، نيابة النقل والاتصالات بالإسكندرية، ثم انتدبت للعمل بلجان فض المنازعات بوزارة العدل، حتى عادت للعمل بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 1994، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1995، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات الإسكندرية الإدارية المختلفة ونيابات طنطا ودمنهور، ومكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016.