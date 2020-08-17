"الإدارية العليا" تقضي بأحقية طارق درويش برئاسة حزب الأحرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية "، بأحقية الكاتب الصحفي طارق درويش برئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، بالطعن رقم 98565 لسنة 61 ق، أنه لم يكن هناك نزاع من عام 2006 حتى تاريخه، وأن المؤتمر العام لا يجوز الدعوة إليه إلا من رئيس الحزب نفسه وفقًا للمادة رقم 4 من اللائحة الداخلية للحزب.

وجاء منطوق الحكم النهائي والبات والغير قابل للطعن عليه، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن التعامل مع درويش بوصفه رئيسًا لحزب الأحرار الاشتراكيين.