الحماية المدنية تنقذ مصنعا لتشكيل المعادن من جحيم النيران بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع لتشكيل وتصنيع المعادن في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد محي الدين محمد.

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ويجابه رجال الحماية المدنية مصدر النيران وسط تواجد شرطي لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني، وأمكن محاصرة النيران دون إصابات.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في مصنع على مساحة 4 آلاف متر وحصرها في 300 متر عبارة عن مخلفات أخشاب.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.