أخبار مصر | قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب مدارس النيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب مدارس النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية فرصة امتحانية في عدد من مواد المستوى الأول الخاص بالشهادة، وذلك في ضوء الجهود المتواصلة لدعم وتطوير منظومة شهادة النيل الدولية، وحرصًا منه على مستقبل الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة لا تتوانى عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من الشباب يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله.

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وأعلنت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات والضوابط خلال أيام.

وكان قد أرسل أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية بمدارس النيل الدولية، الصفوف الدراسية العاشرة والحادية عشر والثانية عشر، بمذكرة استغاثة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتدخل؛ لمنع ذبح مستقبل أولادهم من طلاب مدارس النيل الدولية فى ظل تجاهل وعدم اعتماد المدرسة على نتائج الامتحانات التى تم إجرائها نهايه شهر مايو الماضي لتقييم أداء الطلاب بل والاعتماد على نتائج الطلاب فى الصوف الدراسية السابقة بمعنى الاعتماد على نتائج الطلاب فى المرحلة الاعدادية، الصفوف السابعة والثامنة والتاسعة، فى تصرف يتنافي مع نظام المدارس المعلن.

وأضافت استغاثة طلاب مدراس النيل الدولية: انطلاقا من قناعتنا نحن أولياء الأمور ايمانا من طلاب مدارس "النيل الدولية" بمدى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مصلحة ابنائها من طلاب المدرسة واتساقا مع رغبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على إنجاح هذه التجربة والتوسع فى نشرها لبناء طلاب المستقبل كأول مدارس مصرية تمنح شهادة دولية فاننا نتقدم بمذكرة استغاثة لرفع الظلم الكبير الذي وقع على أولادنا بصورة غير قانونية وغير إنسانية.