أخبار مصر | بعد زيادة أسعار تذاكر المترو.. فوائد تعود على المواطن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد زيادة أسعار تذاكر المترو.. فوائد تعود على المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن ارتفاع في أسعار التذاكر بدءا من اليوم للخطوط المترو الثلاثة، وذلك تزامنًا مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلى منصور).

وفي وقت سبق أعلنت هيئة السكة الحديد، أيضا عن زيادة أسعار تذاكر جميع القطارات، ورغم هذه الزيادة في أسعار التذاكر خلال الفترة الماضية، والتي آثرت غضب البعض، إلا انها ضرورية وتعود بالنفع المواطن.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز فوائد التي تعود على المواطن بعد ارتفاع أسعار التذاكر:

1_أكد خبراء اقتصاد، أن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق يهدف الي تطوير خطوط مترو الأنفاق وتأهيل المنظومة بعد الخسائر التي تتكبدها بسبب انخفاض أسعار التذاكر.

2- صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلى منصور)، أن زيادة أسعار التذكار تتناسب مع ثمن التكلفة قائلا "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به.. متقوليش متغليش"، متابعا: "الزيادة تكون بالمظبوط عشان نقدر نعيش، وكل حاجة بتمنها، والدعم اللي فيها نقدر نتحمله".

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3- كشف خبراء الاقتصاد أن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو تساهم في سد عجز موازنة هيئة مترو الانفاق التي تتكبد خسائر بالمليارات سنويا، وبالتالي تؤدي الي تقليل من أعباء الدولة وتخدم المصلحة العامة.

4-أوضح الخبراء، أن زيادة الأسعار تهدف الي استكمال المشروعات الجديدة وإعادة هيكلية الهيئة بما يليق ويخدم المواطن.

5- افاد الخبراء أن زيادة الأسعار تأتي ضمن خطوات رفع الدعم وفق لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة ويساندها المواطن المصري لمجابهة الأزمات.

6- قال الخبراء إن زيادة الأسعار تساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة وبالتالي تقلل من الازمات والخسائر الاقتصادية التي تعاني منها الدولة منذ فترة طويلة.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد احدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.