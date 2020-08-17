أخبار مصر | بالتنسيق مع المجتمع المدني.. إرسال 160 طن مواد إغاثية للأشقاء في لبنان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتنسيق مع المجتمع المدني.. إرسال 160 طن مواد إغاثية للأشقاء في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي علي أنه وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبالتعاون مع جمعية مصر الخير، وبنك الكساء، وبنك الشفاء وجمعية رسالة، ومرسال، والجمعية الشرعية، والبر والتقوى لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.
أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم تجهيز 160 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".