أخبار مصر | بالتنسيق مع المجتمع المدني.. إرسال 160 طن مواد إغاثية للأشقاء في لبنان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتنسيق مع المجتمع المدني.. إرسال 160 طن مواد إغاثية للأشقاء في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي علي أنه وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبالتعاون مع جمعية مصر الخير، وبنك الكساء، وبنك الشفاء وجمعية رسالة، ومرسال، والجمعية الشرعية، والبر والتقوى لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم تجهيز 160 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.