أخبار مصر | التضامن: فريق "أطفال بلا مأوي" ينقذ 4 أخوات ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: فريق "أطفال بلا مأوي" ينقذ 4 أخوات ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ فريق أطفال بلا مأوي بمحافظة بني سويف 4 أخوات متواجدين بالشارع، وتبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الأبناء "م.ر.س 10 سنوات وج.ر.س 6 سنوات وم.ر.س 6سنوات وز.ر.س 3 سنوات" 3 فتيات وولد يفترشون الشارع منذ عدة أيام بسبب عدم تواجد الأب والأم ولا يوجد من يتولي رعاية هؤلاء الأطفال.

وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف وتحويلهم لمركز استضافة تمهيدا لنقلهم لدار رعاية اجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا).

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كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوي وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.