أخبار مصر | ضبط 6 أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 6 أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 6 أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون ودبرويهات حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي، داخل مفرمة وثلاجة حفظ لحوم بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة وذلك قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي إستكمالآ للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكداً علي إستمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديريه الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال والمطاعم والمنشأت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة الي التصدي لأي مخالفه بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

من جانبه أكد الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظ الجيزة: "مشروعك" ساهم في منح قروض للشباب بلغت 875 مليون جنيه

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وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تنفيذ 3480 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 875 مليون جنية ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى شهر يوليو وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

وأشار، إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من افاق العمل المتاح للشباب إقامتها، لافتا إلى أن أي فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم في دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

ووجه، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.