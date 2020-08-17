مصر | وزير الداخلية يهنئ "مدبولي" و"الطيب" بالعام الهجري الجديد

هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وبعث برقية جاء بها: بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1442هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح.

ووتابعت البرقية: نحن على أعتاب هذه الأيام التى تفيض بنفحات العطاء والتضحية فى سبيل نصرة الحق وإعلاء قيم العدل، نتوجه للمولى جلت قدرته أن يُكلل كل جهد يسعى بنبل لتحقيق الأمن والإستقرار لمصرنا الغالية، وأن يزيد لُحمتنا وتكاتفنا جميعًا للوفاء برسالتنا الوطنية السامية.

جاء بها: مع حلول العام الهجرى الجديد 1442 هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم بأسمى عبارات التهنئة ومشاعر التقدير.. راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

واختتمت: "حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

وأضافت: نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يسدد لمسيرة أزهرنا الشريف، وأن يعيد هذه المناسبة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف الأجلاء بموفور الصحة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير.

وتابعت: نحن نستقبل فى إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة فى كل عام فيوض ونفحات سيرة صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. ونستلهم من أحداثها القيم والقدوة فى البذل والعطاء.

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هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور على عبد العال رئيـس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وبعث برقية جاء بها: بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1442هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح.

وتابعت البرقية: نحن إذ نستقبل العام الهجرى 1442هـ نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة ومن صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة فى التضحية والفداء.. إعلاء لكلمة الحق ونصرته.. ولنجد فى كل هذا دافعًا لنا لبذل المزيد من التضافر والتكامل فى العطاء.. لترسيخ مكانة مصر الكنانة بين النظراء.

واختتمت: وفقكم الله وسدد خطاكم.. ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير.