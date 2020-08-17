مصر | وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بالعام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بالعام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور على عبد العال رئيـس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وبعث برقية جاء بها: بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1442هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح.

وتابعت البرقية: نحن إذ نستقبل العام الهجرى 1442هـ نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة ومن صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة فى التضحية والفداء.. إعلاء لكلمة الحق ونصرته.. ولنجد فى كل هذا دافعًا لنا لبذل المزيد من التضافر والتكامل فى العطاء.. لترسيخ مكانة مصر الكنانة بين النظراء.

واختتمت: وفقكم الله وسدد خطاكم.. ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير.

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