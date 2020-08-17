مصر | وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى والأمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد، وبأصدق عبارات التقدير والإحتفاء بمسيرة سيادتكم الوطنية المخلصة.

وتابعت البرقية: سيادة الرئيس،يَطل علينا هذا العام الهجرى الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والإزدهار مستهدفاتها.. وترسخت دعائم الإستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادتكم الحكيمة.. وواجه بإيمان راسخ التحديات.. مُستبشرًا بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعًا للمزيد من الإنجازات.. لتحيا مصر دائمًا واحةً للأمن والأمان.

واختتمت: فكل عام وسيادتكم بخير وصحة وسعادة،ومصرنا الغالية فى تقدم وعزة وريادة.

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هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور على عبد العال رئيـس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وبعث برقية جاء بها: بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1442هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح.

وتابعت البرقية: نحن إذ نستقبل العام الهجرى 1442هـ نستلهم من الهجرة النبوية الشريفة ومن صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة فى التضحية والفداء.. إعلاء لكلمة الحق ونصرته.. ولنجد فى كل هذا دافعًا لنا لبذل المزيد من التضافر والتكامل فى العطاء.. لترسيخ مكانة مصر الكنانة بين النظراء.

واختتمت: وفقكم الله وسدد خطاكم.. ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير.