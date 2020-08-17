مصر | إرسال مخدرات ضبطت بحوزة شخصين في التجمع للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إرسال مخدرات ضبطت بحوزة شخصين في التجمع للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بإرسال كمية من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة شخصين إلي المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "رضا.م"، سائق و"طارق.ع"، عاطل، ومقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزله الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.