مصر | تعيين المستشارين عبير ممدوح ونيفين محمد مديرين للنيابة الإدارية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين المستشارين عبير ممدوح ونيفين محمد مديرين للنيابة الإدارية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا اليوم الأثنين، بتعيين المستشارة عبير ممدوح طنطاوي مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية، وتعيين المستشارة نيڤين محمد طلعت الديب مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم، القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

الجدير بالذكر أن المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة ١٩٩٣، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٥، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات دمنهور، الإسكندرية القسم الرابع، نيابة النقل والاتصالات بالإسكندرية، ثم انتدبت للعمل بلجان فض المنازعات بوزارة العدل، حتى عادت للعمل بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٦ واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية.

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والمستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام ١٩٩٤، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٥، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات الإسكندرية الإدارية المختلفة ونيابات طنطا ودمنهور، ومكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٦ واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.

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