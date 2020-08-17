مصر | إخماد حريق هائل اندلع في مصنع على مساحة 4 آلاف متر بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق هائل اندلع في مصنع على مساحة 4 آلاف متر بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب في مصنع معادن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

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ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد محي الدين محمد رئيس إطفاء اكتوبر، مدعومين بسيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتبين بالفحص الأولي إلى أن الحريق اندلع في مصنع معادن "ا.ج"، لإنتاج الكراسي.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق اندلع بجمالون على مساحة 4 آلاف متر، وحاصر قوات الدفاع المدني الحريق في 300 مترا، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم مخلفات أخشاب، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.