مصر | عاجل.. 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران بمصنع مواد غذائية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران بمصنع مواد غذائية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريق اندلع اليوم الإثنين في مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

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وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد محي الدين محمد رئيس إطفاء أكتوبر، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق اندلع في مخلفات.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.