مصر | عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في مصنع للمعادن، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتبين بالفحص الأولي إلى أن الحريق اندلع في مصنع معادن "ا.ج"، لإنتاج الكراسي، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.