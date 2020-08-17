شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة تذاكر المترو.. تعرف على التخفيضات الكبيرة لـ «ذوي القدرات والطلاب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع إعلان وزير النقل، الفريق كامل الوزير، زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة، ابتدءا من صباح اليوم الإثنين، بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق في تطبيق أسعار الاشتراكات الجديدة، وذلك بعد إضافة ٦ محطات جديدة للمترو، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى ٤٠ محطة. وقررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة الاشتراكات بنفس نسب زيادة سعر تذكرة المترو، في الوقت الذي ابقت فيه على أسعار تذاكر كبار السن، وهي ٥٠ قرشا، وعلي دعم اشتراك الطلبة بـ ٩٨ ℅ من قيمته.

أسعار مترو الأنفاق الجديدة

أسعار مترو الأنفاق الجديدة

وأوضحت مصادر بالشركة أن الاشتراكات زادت بنفس نسبة زيادة قيمة التذكرة الأصلية ولكن نسب الدعم ثابته، وهي كالتالي 98℅ اشتراكات الطلبة، و38 % إلى ٤٠℅ نسب التخفيض لاشتراكات الجمهور سنويا.

قيمة التذكرة والاشتراك لذوي القدرات الخاصة.

تبلغ قيمة التذكرة بالنسبة لذوي القدرات الخاصة، 50 قرشا، فيما تبلغ قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر مقابل 22 جنيها فقط، للمنطقة الواحدة التي تتراوح عدد محطاتها من 1 إلى 25 محطة. فيما يتمتع المرافق للمعاق بنفس الامتيازات والتخفيضات التي يحصل عليها المعاق، سواء أسعار التذاكر أو الاشتراكات، وتبلغ قيمة الاشتراك لمدة 3 شهور 27 جنيها، للمنطقتين البالغ عدد محطاتها 50 محطة.

قيمة الاشتراك للطلاب.

يدفع الطالب رسوم الكارت الذكى الذي سيحمل عليه الاشتراك وقيمته 25 جنيها، وفى حالة وجود كارت ذكى صالح بحوزته يعفى من هذه الرسوم، حيث إن صلاحية الكارت الذكي 5 سنوات. بعد ذلك يستخرج الطالب اشتراكه، ويتسلمه بمجرد تقديمه لشباك الاشتراكات بعد اعتماده من الجهة التعليمية التابعة لها، وتصل التخفيضات على اشتراكات الطلاب إلى 98%.

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