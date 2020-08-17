شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بشارع علم الروم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح وذلك بعد الإنتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بحضور النائب سليمان فضل و الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأهالي المنطقة.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة ان المسجد مقام على مساحة 250 متر بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليون جنية بالجهود الذاتية.

وقام محافظ مطروح بأداء صلاة الظهر بالمسجد عقب ذلك قدم التهنئة لأهالى المنطقة بالمسجد الجديد مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية في تشييد وإعادة إعمار المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية واضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية التي تقدمها المساجد.

كما استمع خلال الافتتاح لعدد من طلبات المواطنين بالمنطقة موجها بوضع حلول فورية لها والتيسير عليهم.