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شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب فى محافظة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر بتصور تقسيم الدوائر الانتخابية فى مجلس الشعب، ونعرض تقسيم الدوائر فى انتخابات مجلس النواب عن محافظة القاهئرة، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب فى محافظة القاهرة، وفق مشروع القانون 19 دائرة فردية، تضم عدد مقاعد يبلغ 31 مقعدًا، ويتراوح عدد المقاعد بين الدوائر الانتخابية فى المحافظة بين مقعد واحد و3 مقاعد.
وتشترك محافظة القاهرة مع عدد 5 محافظات أخرى وهى القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ فى قائمة واحدة، وتم تخصيص عدد 31 مقعدًا لمحافظة القاهرة فى القائمة من بين 100 مقعدًا مخصصة للمحافظة الست فى القائمة.
وناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذى تقدم به أكثر من 60 نائبًا من نواب ائتلاف دعم مصر، وقسم مشروع القانون دوائرة جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات وفق النظام الفردى، و4 دوائر أخرى تجرى فيها الانتخابات وفق نظام القوائم، وتبلغ جملة المقاعد وفق النظام الفردية 284 مقعدًا ومثلها وفق نظام القوائم.
ونعرض تقسيم دوائر محافظة القاهرة للمقاعد الفردية كما يلى:
ويتم تقسيم الدائرة الأولى للقوائم بين 6 محافظات كما يلى:
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الوضع في مصر
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اصابات
96,475
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تعافي
59,743
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وفيات
5,160
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